Прогноз погоди на завтра, 13 жовтня, від синоптиків

Люди йдуть вулицею міста в дощову погоду. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 13 жовтня, переважно по всій території України очікуються дощі. Максимальна температура повітря буде у південних областях — показники термометрів підвищаться до +20 °С.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди в Україні на 13 жовтня

Завтра у західних регіонах буде переважно сухо, проте у другій половині дня та ввечері все ж місцями очікуються дощі. Вночі та вранці в регіоні синоптики попереджають про туман зі зниженням дальності видимості до 200-500 метрів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +1…+6 °С, на поверхні ґрунту та у повітрі місцями очікуються заморозки -3...0 °С. Вдень показники стовпчиків термометрів підвищаться до +13...+18 °С.

На півночі прогнозується нестійка та дощова погода, окрім Київщини, де опади малоймовірні. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, вдень показники зміняться не кардинально до +9…+14 °С.

Погода в Україні 13 жовтня. Фото: Meteoprog

Центральні області також будуть під впливом хмарної погоди з дощами, окрім Черкаської та Кіровоградської областей. Температура вночі буде середньою, +7…+12 °C, вдень підвищиться до +10…+15 °C.

У південних регіонах дощі вночі та вранці будуть дощі, а часом навіть і з грозою. Вдень істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі опуститься до +8…+13 °С, вдень стовпчики термометрів показуватимуть +15…+20 °С.

На сході опадів вночі очікувати не варто, проте вранці та вдень дощі все ж насунуть до регіону. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +8…+14 °С.

Температурна карта України на 13 жовтня. Фото: Метеопост

Нагадаємо, зима цього року буде менш суворою, з переважно теплими днями. Водночас можливі короткі періоди похолодання, тож варто бути готовими до різних погодних умов.

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