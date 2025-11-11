Видео
Україна
Видео

Небо затянет облаками — в каких регионах завтра будет дождливо

Небо затянет облаками — в каких регионах завтра будет дождливо

Дата публикации 11 ноября 2025 23:58
обновлено: 00:29
Прогноз погоды 12 ноября — где будут дожди
Женщина с зонтиком. Фото: РБК-Украина

В среду, 12 ноября, в Украине будет преобладать облачная и влажная погода с дождями в большинстве регионов. Температура воздуха будет оставаться относительно невысокой, днем в большинстве областей +6...+11 °С.

Об этом сообщили синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды на 12 ноября от Наталки Диденко

Завтра почти по всей Украине будет преобладать влажная и облачная погода. Наиболее ощутимые дожди прогнозируются в западных областях, на востоке страны и в Крыму, а вечером в среду осадки распространятся также на Одесскую, Винницкую и Черкасскую области.

На остальной территории будет преобладать сплошная облачность или туман без существенных осадков.

Температура воздуха в течение дня составит +6...+11 °С, а в Крыму, Приазовье, Донецкой и Луганской областях будет теплее — +12...+16 °С.

В Киеве существенных осадков в этот день не прогнозируют, возможны лишь кратковременные слабые дожди. Температура воздуха в столице будет держаться на уровне +6...+8 °С как ночью, так и днем.

Прогноз погоды на 12 ноября от Укргидрометцентра

12 ноября над территорией Украины будет оставаться влажная воздушная масса, которая обусловит преимущественно пасмурную погоду с дождями. В юго-восточных областях ночью и утром возможны туманы, которые местами будут усложнять видимость на дорогах.

По прогнозу синоптиков, ночь будет теплой, как для этого времени года, а дневное потепление — незначительным. В течение суток ожидается облачность с прояснениями и небольшие осадки почти по всей стране.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 °С, днем — от +5 до +10 °С, на юге и востоке местами до +13 °С.

Прогноз погоди 12 листопада
Карта погоды на 12 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Киеве начал падать первый снег — о чем свидетельствует такая погода в начале ноября.

А также синоптик рассказал, какая будет погода на зимние праздники в этом году.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
