Прогноз погоди 12 листопада — де будуть дощі

У середу, 12 листопада, в Україні переважатиме хмарна та волога погода з дощами у більшості регіонів. Температура повітря залишатиметься відносно невисокою, вдень у більшості областей +6…+11 °С.

Про це повідомили синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на 12 листопада від Наталки Діденко

Завтра майже по всій Україні переважатиме волога та хмарна погода. Найбільш відчутні дощі прогнозуються у західних областях, на сході країни та в Криму, а ввечері у середу опади поширяться також на Одещину, Вінниччину та Черкащину.

На решті території переважатиме суцільна хмарність або мряка без істотних опадів.

Температура повітря впродовж дня становитиме +6…+11 °С, а у Криму, Приазов'ї, на Донеччині та Луганщині буде тепліше — +12…+16 °С.

У Києві істотних опадів цього дня не прогнозують, можливі лише короткочасні слабкі дощі. Температура повітря в столиці триматиметься на рівні +6…+8 °С як вночі, так і вдень.

Прогноз погоди на 12 листопада від Укргідрометцентру

12 листопада над територією України залишатиметься волога повітряна маса, яка зумовить переважно похмуру погоду з дощами. У південно-східних областях вночі та вранці можливі тумани, що подекуди ускладнюватимуть видимість на дорогах.

За прогнозом синоптиків, ніч буде теплою, як для цієї пори року, а денне потепління — незначним. Протягом доби очікується хмарність із проясненнями та невеликі опади майже по всій країні.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +3 до +8 °С, вдень — від +5 до +10 °С, на півдні та сході місцями до +13 °С.

Карта погоди на 12 листопада. Фото: Укргідрометцентр

