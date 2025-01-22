Погода в Украине 22 января — в нескольких областях объявлена опасность

Опасность в ряде областей — прогноз Укргидрометцентра на завтра
Завтра, 22 января, в Украине ожидаются осадки в нескольких регионах. Синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег. В ряде областей объявлен первый уровень опасности.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в среду, 22 января.
Погода в Украине 23 января
В четверг небольшой мокрый снег ожидается преимущественно в центральных и восточных областях. Облачно будет в течение всего дня. На Правобережье ночью и утром местами возможен туман.
Ветер 23 января будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток ожидается -2...+3 °C. Днем на юге и западе страны прогнозируют +3...+8 °C.
Где объявлена опасность
Как отметили в Укргидрометцентре, в западных, Винницкой и Одесской областях завтра объявлен первый уровень опасности, желтый. Это связано с сильным туманом, видимость будет в пределах 300-500 м.
Напомним, в Харькове завтра, 23 января, синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу. Кроме того, в регионе будет сильный ветер.
Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды в Украине на четверг, 23 января. Она отметила, что во многих областях ожидается туман, дождь и мокрый снег.
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