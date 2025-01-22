Погода в Україні 22 січня — в кількох областях оголошено небезпеку

Небезпека в низці областей — прогноз Укргідрометцентру на завтра
Завтра, 22 січня, в Україні очікуються опади в кількох регіонах. Синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг. У низці областей оголошено перший рівень небезпечності.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр в середу, 22 січня.
Погода в Україні 23 січня
В четвер невеликий мокрий сніг очікується переважно в центральних та східних областях. Хмарно буде протягом всього дня. На Правобережжі вночі та вранці місцями можливий туман.
Вітер 23 січня буде переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби очікується -2...+3 °C. Вдень на півдні та заході країни прогнозують +3...+8 °C.
Де оголошено небезпеку
Як зазначили в Укргідрометцентрі, у західних, Вінницькій та Одеській областях завтра оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Це пов'язано з сильним туманом, видимість буде в межах 300-500 м.
Нагадаємо, у Харкові завтра, 23 січня, синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю. Крім того, в регіоні буде сильний вітер.
Синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди в Україні на четвер, 23 січня. Вона зазначила, що у багатьох областях очікується туман, дощ і мокрий сніг.
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