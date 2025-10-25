Погода сегодня, 25 октября, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице во время дождя. Фото иллюстративное: УНІАН

Прогноз погоды в Украине на субботу, 25 октября, дали синоптики. Будет облачно. Во многих регионах ожидаются дожди.

Об этом в пятницу, 24 октября сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 25 октября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью пройдут умеренные дожди. В большинстве северных, центральных и южных регионов предусматриваются значительные осадки, местами грозы. Днем умеренные дожди будут в северных и восточных областях. На остальной территории обойдется без осадков.

Преимущественно западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но ночью на Левобережье, а днем в Карпатах его порывы местами достигнут 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +6...+11 °С, в западных областях — до +2...+7 °С. Днем потеплеет до +8...+13 °С, а на юге Украины — до +17 °С. В Карпатах ночью ожидается мокрый снег, температура воздуха ночью составит около 0 °С, а днем — +2...+7 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно. Ночью пройдет значительный (I, желтый, уровень опасности), а днем умеренный дождь. Скорость преимущественно западного ветра достигнет 7–12 м/с. Ночная температура в области составит +6...+11 °С, а в Киеве — +8...+10 °С. Днем в столице воздух прогреется до +10...+12 °С, а на Киевщине — до +8...+13 °С.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта", — предупреждают синоптики.

Опасные метеорологические явления в Украине

Карта "Метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Ночью в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях значительные дожди, а в Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях грозы (I, желтый, уровень опасности).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в субботу, 25 октября, ожидается похолодание в западных и северных областях. Ночью пройдут дожди по всей территории Украины, а днем — только на севере и востоке.

Температура воздуха в северных и западных регионах снизится до +8...+12 °С. На остальной территории будет тепло: +12...+18 °С.

В Киеве будет идти дождь. Воздух прогреется только до +8...+9 °С.

Напомним, на Харьковщине 25 октября будет облачно. Ожидаются дожди.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что в течение выходных, 25 и 26 октября, в Украине ухудшатся погодные условия. Будут дожди, сильный ветер и перепады температур.