Головна Метео Небезпека майже по всій Україні — яка погода буде сьогодні

Небезпека майже по всій Україні — яка погода буде сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 06:25
Оновлено: 18:28
Погода сьогодні, 25 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Жінка йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на суботу, 25 жовтня, надали синоптики. Буде хмарно. У багатьох регіонах очікуються дощі.

Про це в п'ятницю, 24 жовтня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 25 жовтня 

Погода в Україні 25 жовтня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі пройдуть помірні дощі. У більшості північних, центральних і південних регіонів передбачаються значні опади, подекуди грози. Удень помірні дощі будуть у північних і східних областях. На решті території обійдеться без опадів.

Переважно західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але вночі на Лівобережжі, а вдень у Карпатах його пориви місцями сягнуть 15–20 м/с. 

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +6...+11 °С, у західних областях — до +2...+7 °С. Удень потеплішає до +8...+13 °С, а на півдні України — до +17 °С. У Карпатах уночі очікується мокрий сніг, температура повітря вночі становитиме близько 0 °С, а вдень — +2...+7 °С.

Температури в Україні 25 жовтня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно. Уночі пройде значний (I, жовтий, рівень небезпечності), а вдень помірний дощ. Швидкість переважно західного вітру сягне 7–12 м/с. Нічна температура в області становитиме +6...+11 °С, а в Києві — +8...+10 °С. Удень у столиці повітря прогріється до +10...+12 °С, а на Київщині — до +8...+13 °С.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних і будівельних підприємств та руху транспорту", — попереджають синоптики.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 25 жовтня 2025 року
Карта "Метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Уночі в Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях значні дощі, а в Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях грози (I, жовтий, рівень небезпечності).

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у суботу, 25 жовтня, очікується похолодання в західних і північних областях. Уночі пройдуть дощі по всій території України, а вдень — лише на півночі та сході. 

Температура повітря в північних і західних регіонах знизиться до +8...+12 °С. На решті території буде тепло: +12...+18 °С. 

У Києві йтиме дощ. Повітря прогріється лише до +8...+9 °С.

Нагадаємо, на Харківщині 25 жовтня буде хмарно. Очікуються дощі.

Раніше Наталка Діденко попередила, що впродовж вихідних, 25 і 26 жовтня, в Україні погіршаться погодні умови. Будуть дощі, сильний вітер і перепади температур.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
