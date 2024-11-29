Магнитные бури 29 ноября — метеозависимым будет тяжело.

Опасность для метеозависимых — прогноз магнитных бурь на сегодня
В пятницу, 29 ноября, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.
Об этом сообщили в Meteoprog.
Магнитные бури 29 ноября
Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышки класса М и небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 29 ноября:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 35%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
- Количество солнечных пятен — 47.
Как предотвратить негативное влияние магнитных бурь
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Кроме того, чтобы защитить свое здоровье от негативного воздействия, рекомендуется следовать следующим советам:
- снизьте уровень стресса;
- проводите больше времени на свежем воздухе;
- заранее приобретите необходимые лекарства;
- замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;
- сократите потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- принимайте перед сном контрастный душ.
Также мы писали, что 24 ноября компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще одну партию своих интернет-спутников Starlink. Всего было запущено 20 аппаратов.
Напомним, недавно исследователи NASA заявили, что к Земле приближается огромный астероид, длина которого составляет 97,8 метра.
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