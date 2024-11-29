Магнитные бури 29 ноября — метеозависимым будет тяжело.

Женщина страдает головной болью. Фото: freepik.com

В пятницу, 29 ноября, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Об этом сообщили в Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 29 ноября

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышки класса М и небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 29 ноября:

Возможность малого геомагнитного шторма — 35%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%

Количество солнечных пятен — 47.

Мужчина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: Pexels

Как предотвратить негативное влияние магнитных бурь

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Кроме того, чтобы защитить свое здоровье от негативного воздействия, рекомендуется следовать следующим советам:

снизьте уровень стресса;

проводите больше времени на свежем воздухе;

заранее приобретите необходимые лекарства;

замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;

сократите потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

принимайте перед сном контрастный душ.

Также мы писали, что 24 ноября компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще одну партию своих интернет-спутников Starlink. Всего было запущено 20 аппаратов.

Напомним, недавно исследователи NASA заявили, что к Земле приближается огромный астероид, длина которого составляет 97,8 метра.