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Опасность для метеозависимых — прогноз магнитных бурь на сегодня

29 ноября 2024 11:32
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 29 ноября — метеозависимым будет тяжело.
Женщина страдает головной болью. Фото: freepik.com
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В пятницу, 29 ноября, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Об этом сообщили в Meteoprog.

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Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышки класса М и небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 29 ноября:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 35%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
  • Количество солнечных пятен — 47.
магнитные бури
Мужчина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: Pexels

Как предотвратить негативное влияние магнитных бурь

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Кроме того, чтобы защитить свое здоровье от негативного воздействия, рекомендуется следовать следующим советам:

  • снизьте уровень стресса;
  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • заранее приобретите необходимые лекарства;
  • замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;
  • сократите потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • принимайте перед сном контрастный душ.

Также мы писали, что 24 ноября компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще одну партию своих интернет-спутников Starlink. Всего было запущено 20 аппаратов.

Напомним, недавно исследователи NASA заявили, что к Земле приближается огромный астероид, длина которого составляет 97,8 метра.

погода Солнце здоровье магнитные бури Земля

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