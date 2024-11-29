Магнітні бурі 29 листопада — метеозалежним буде важко.

Жінка страждає на головний біль. Фото: freepik.com

У п'ятницю, 29 листопада, очікується слабка магнітна буря рівня G1. За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Про це повідомили у Meteoprog.

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Магнітні бурі 29 листопада

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з ймовірністю спалахів класу М і невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 29 листопада:

Можливість малого геомагнітного шторму — 35%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 20%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%

Кількість сонячних плям — 47.

Чоловік страждає від впливу магнітних бур. Фото: Pexels

Як запобігти негативному впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Крім того, щоб захистити своє здоров’я від негативного впливу, рекомендується дотримуватись таких порад:

знизьте рівень стресу;

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

заздалегідь придбайте необхідні ліки;

замініть каву, енергетичні напої та алкоголь трав'яним чаєм;

скоротіть споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

приймайте перед сном контрастний душ.

Також ми писали, що 24 листопада компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту ще одну партію своїх інтернет-супутників Starlink. Загалом було запущено 20 апаратів.

Нагадаємо, нещодавно дослідники NASA заявили, що до Землі наближається величезний астероїд, довжина якого становить 97,8 метра.