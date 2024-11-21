Магнитные бури 21 ноября — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь в четверг, 21 ноября, не ожидается. Однако в течение последних суток на Солнце произошло десять вспышек класса С.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 21 ноября

За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. Вспышки класса С сильно не влияют на Землю.

Геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность ожидается низкой, с возможными вспышками класса М и небольшой вероятностью — X.

Солнечная активность на 21 ноября:

возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

количество солнечных пятен — 23.

Как уберечь здоровье от воздействия магнитных бурь

Во время повышенной солнечной активности многие люди жалуются на мигрени, высокое давление и усталость. Метеозависимым следует внимательно следить за своим питанием и режимом. В дни магнитных бурь важно:

не злоупотреблять крепким кофе, энергетическими напитками и алкоголем;

пить много воды, в частности, рекомендуется травяной чай;

проветривать помещение, гулять на свежем воздухе;

принимать контрастный душ.

Напомним, Илон Маск вместе с компанией SpaceX осуществил запуск масштабной ракеты Starship из Техаса, увеличивая потенциал корабля для космических миссий. Однако попытка вернуть ее на Землю не имела успеха.

Также 18 ноября вблизи Земли пролетел астероид 2023 WK3. Его считали потенциально опасным.