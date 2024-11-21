Магнітні бурі 21 листопада — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур у четвер, 21 листопада, не очікується. Однак протягом останньої доби на Сонці сталися десять спалахів класу С.

Про це повідомляє Meteoprog.

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За останні 24 години сонячна активність була на помірному рівні. Спалахи класу С сильно не впливають на Землю.

Геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність очікується низькою, з можливими спалахами класу М і невеликою ймовірністю — X.

Сонячна активність на 21 листопада:

можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 23.

Як вберегти здоров'я від впливу магнітних бур

Під час підвищеної сонячної активності багато людей скаржаться на мігрені, високий тиск та втому. Метеозалежним слід уважно стежити за своїм харчуванням та режимом. У дні магнітних бур важливо:

не зловживати міцною кавою, енергетичними напоями та алкоголем;

пити багато води, зокрема, рекомендується трав'яний чай;

провітрювати приміщення, гуляти на свіжому повітрі;

приймати контрастний душ.

Нагадаємо, Ілон Маск разом із компанією SpaceX здійснив запуск масштабної ракети Starship з Техасу, збільшуючи потенціал корабля для космічних місій. Проте спроба повернути її на Землю не мала успіху.

Також 18 листопада поблизу Землі пролетів астероїд 2023 WK3. Його вважали потенційно небезпечним.