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Небезпечна активність Сонця — прогноз магнітних бур на сьогодні

21 листопада 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 21 листопада — чого очікувати метеозалежним
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнітних бур у четвер, 21 листопада, не очікується. Однак протягом останньої доби на Сонці сталися десять спалахів класу С.

Про це повідомляє Meteoprog.

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За останні 24 години сонячна активність була на помірному рівні. Спалахи класу С сильно не впливають на Землю. 

Геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність очікується низькою, з можливими спалахами класу М і невеликою ймовірністю — X.

Сонячна активність на 21 листопада:

  • можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • кількість сонячних плям — 23.

Як вберегти здоров'я від впливу магнітних бур 

Під час підвищеної сонячної активності багато людей скаржаться на мігрені, високий тиск та втому. Метеозалежним слід уважно стежити за своїм харчуванням та режимом. У дні магнітних бур важливо:

  • не зловживати міцною кавою, енергетичними напоями та алкоголем;
  • пити багато води, зокрема, рекомендується трав'яний чай;
  • провітрювати приміщення, гуляти на свіжому повітрі;
  • приймати контрастний душ. 

Нагадаємо, Ілон Маск разом із компанією SpaceX здійснив запуск масштабної ракети Starship з Техасу, збільшуючи потенціал корабля для космічних місій. Проте спроба повернути її на Землю не мала успіху.

Також 18 листопада поблизу Землі пролетів астероїд 2023 WK3. Його вважали потенційно небезпечним.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття

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