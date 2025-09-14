Погода сегодня 14 сентября в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 14 сентября, дали синоптики. Будет переменная облачность. Кое-где возможны осадки.

Об этом в субботу, 13 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 14 сентября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Днем на крайнем западе возможен кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории Украины осадков не предвидится. В Карпатах ночью и утром возникнет туман.

Преимущественно юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но днем в западных областях местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +8...+13 °С, на Закарпатье и побережье морей — до +12...+17 °С. Днем воздух прогреется до +20...+25 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Скорость юго-западного ветра достигнет 7–12 м/с. Ночью в столице будет +11...+13 °С, а в Киевской области — +8...+13 °С. Днем в Киеве потеплеет до +21...+23 °С, а за пределами столицы — до +20...+25 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, днем 14 сентября будет +20...+25 °С, ночью — +10...+15 °С, а на Сумщине и Харьковщине — даже +8...+12 °С. Существенные осадки маловероятны. Будет преобладать сухая малооблачная погода.

В Киеве будет сухо. Ночью +12...+15 °С, а днем +22...+24 °С.

Напомним, в Одессе продолжается бабье лето. Днем воздух прогревается до +23 °С, а морская вода — до +22 °С.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что на следующей неделе в некоторых регионах ожидаются ливни. Вместе с осадками придет и похолодание.