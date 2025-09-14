Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Не обойдется без гроз — какая погода будет в Украине сегодня

Не обойдется без гроз — какая погода будет в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 06:25
Погода сегодня 14 сентября в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Женщина идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 14 сентября, дали синоптики. Будет переменная облачность. Кое-где возможны осадки.

Об этом в субботу, 13 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 14 сентября

Погода в Украине 14 сентября 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Днем на крайнем западе возможен кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории Украины осадков не предвидится. В Карпатах ночью и утром возникнет туман.

Преимущественно юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но днем в западных областях местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +8...+13 °С, на Закарпатье и побережье морей — до +12...+17 °С. Днем воздух прогреется до +20...+25 °С.

Температуры в Украине 14 сентября 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Скорость юго-западного ветра достигнет 7–12 м/с. Ночью в столице будет +11...+13 °С, а в Киевской области — +8...+13 °С. Днем в Киеве потеплеет до +21...+23 °С, а за пределами столицы — до +20...+25 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, днем 14 сентября будет +20...+25 °С, ночью — +10...+15 °С, а на Сумщине и Харьковщине — даже +8...+12 °С. Существенные осадки маловероятны. Будет преобладать сухая малооблачная погода.

В Киеве будет сухо. Ночью +12...+15 °С, а днем +22...+24 °С.

Напомним, в Одессе продолжается бабье лето. Днем воздух прогревается до +23 °С, а морская вода — до +22 °С.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что на следующей неделе в некоторых регионах ожидаются ливни. Вместе с осадками придет и похолодание.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации