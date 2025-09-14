Погода сьогодні 14 вересня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на неділю, 14 вересня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. Подекуди можливі опади.

Про це в суботу, 13 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 14 вересня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Удень на крайньому заході можливий короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території України опадів не передбачається. У Карпатах уночі та вранці виникне туман.

Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але вдень у західних областях місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +8...+13 °С, на Закарпатті та узбережжі морів — до +12...+17 °С. Удень повітря прогріється до +20...+25 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Швидкість південно-західного вітру сягне 7–12 м/с. Уночі у столиці буде +11...+13 °С, а на Київщині — +8...+13 °С. Удень у Києві потеплішає до +21...+23 °С, а за межами столиці — до +20...+25 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, удень 14 вересня буде +20...+25 °С, уночі — +10...+15 °С, а на Сумщині й Харківщині — навіть +8...+12 °С. Суттєві опади малоймовірні. Переважатиме суха малохмарна погода.

У Києві буде сухо. Уночі +12...+15 °С, а вдень +22...+24 °С.

Нагадаємо, в Одесі триває бабине літо. Удень повітря прогрівається до +23 °С, а морська вода — до +22 °С.

Раніше Наталка Діденко попередила, що наступного тижня в деяких регіонах очікуються зливи. Разом з опадами прийде й похолодання.