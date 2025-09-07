Погода сегодня 7 сентября в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут под дождем. Фото иллюстративное: auto.24tv.ua

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 7 сентября, дали синоптики. Будет переменная облачность. Кратковременный дождь и гроза возможны только местами на Закарпатье.

Об этом в субботу, 6 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 7 сентября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью и утром на Прикарпатье и Закарпатье местами возникнет туман. Преимущественно северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +11...+16 °С, в южных областях — до +19 °С, а в восточных и северо-восточных регионах — до +8...+13 °С. Днем потеплеет до +21...+26 °С, а на юге — до +29 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Скорость северо-восточного ветра достигнет 3–8 м/с. Ночью в столице будет +12...+14 °С, а в Киевской области — +11...+16 °С. Днем в Киеве потеплеет до +22...+24 °С, а за пределами столицы — до +21...+26 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 7 сентября максимальная дневная температура воздуха составит +24...+29 °С. Кратковременные дожди с грозами возможны только местами в западных областях. Ночью будет более прохладно: на юге и западе — до +18 °С, а на остальной территории — +12...+16 °С.

В Киеве ожидается солнечная и сухая погода с температурой +25...+26 °С.

Напомним, в Харькове 7 сентября будет сухо и тепло. Днем воздух прогреется до +28 °С.

Ранее представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, будут ли в сентябре в Украине первые заморозки. Сейчас температурный фон достаточно высокий, но ситуация может измениться.