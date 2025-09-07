Погода сьогодні 7 вересня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть під дощем. Фото ілюстративне: auto.24tv.ua

Прогноз погоди в Україні на неділю, 7 вересня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. Короткочасний дощ і гроза можливі лише місцями на Закарпатті.

Про це в суботу, 6 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 7 вересня

Уночі та вранці на Прикарпатті й Закарпатті місцями виникне туман. Переважно північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +11...+16 °С, у південних областях — до +19 °С, а у східних і північно-східних регіонах — до +8...+13 °С. Удень потеплішає до +21...+26 °С, а на півдні — до +29 °С.

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Швидкість північно-східного вітру сягне 3–8 м/с. Уночі у столиці буде +12...+14 °С, а на Київщині — +11...+16 °С. Удень у Києві потеплішає до +22...+24 °С, а за межами столиці — до +21...+26 °С.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 7 вересня максимальна денна температура повітря становитиме +24...+29 °С. Короткочасні дощі із грозами можливі лише місцями в західних областях. Уночі буде більш прохолодно: на півдні та заході — до +18 °С, а на решті території — +12...+16 °С.

У Києві очікується сонячна й суха погода з температурою +25...+26 °С.

Нагадаємо, у Харкові 7 вересня буде сухо й тепло. Удень повітря прогріється до +28 °С.

