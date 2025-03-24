Прогноз погоды 25 марта — какой будет погода завтра

Сильный ветер. Фото: Новини.LIVE

На вторник, 25 марта, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. При этом температура будет ниже предыдущих дней.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 25 марта от Укргидрометеоцентра

Ночью осадки возможны в северных, большинстве западных и центральных областей, а днем — местами на Левобережье и в Карпатах. На остальной территории существенных осадков не предвидится.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Ветер будет менять направление: с юго-восточного на северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. В восточных областях ночью возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +3...+8 °С, днем — +9...+14 С°, а в южных регионах потеплеет до +18 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды на 25 марта от Натальи Диденко

Вторник в Украине принесет контрастную погоду. В южных, большинстве центральных областей и на Луганщине ожидается настоящее весеннее тепло — температура поднимется до +12...+16 °С. Зато на севере страны будет значительно прохладнее, днем лишь +9...+12 °С.

Пост Натальи Диденко. Фото: скриншот

Холодный воздух задержится и в прибрежных районах — из-за еще не прогретых морей там будет ощущаться зимняя свежесть, температура не будет превышать +8...+11 °С. В Харьковской области будет тоже прохладно — около +8...+11 градусов, тогда как в Донецкой области прогнозируют +10...+14 °С, а в Приазовье — от +8...+12 °С.

Сильный ветер, который донимал накануне, постепенно утихнет, хотя в восточных регионах он еще останется порывистым. Дожди 25 марта накроют западные, северные области, а также Винницкую, Черкасскую и Харьковскую области. В остальных регионах существенных осадков не ожидается.

Карта циклонов. Фото: Наталья Диденко

Напомним, дожди завтра ожидаются ночью в северных, большинстве западных и центральных областей, а днем местами на Левобережье и в Карпатах.

А жителей Харьковщины синоптики предупредили о порывах ветра до 20 м/с 25 марта.