Прогноз погоди 25 березня — якою буде погода завтра

Сильний вітер. Фото: Новини.LIVE

На вівторок, 25 березня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. При цьому температура буде нижчою за попередні дні.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 25 березня від Укргідрометеоцентра

Уночі опади можливі в північних, більшості західних і центральних областей, а вдень — місцями на Лівобережжі та в Карпатах. На решті території суттєвих опадів не передбачається.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скріншот

Вітер змінюватиме напрямок: з південно-східного на північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. У східних областях уночі можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +3...+8 °С, удень — +9...+14 С°, а в південних регіонах потеплішає до +18 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди на 25 березня від Наталки Діденко

Вівторок в Україні принесе контрастну погоду. У південних, більшості центральних областей та на Луганщині очікується справжнє весняне тепло — температура підніметься до +12…+16 °С. Натомість на півночі країни буде значно прохолодніше, вдень лише +9…+12 °С.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Холодне повітря затримається і в прибережних районах — через ще не прогріті моря там відчуватиметься зимова свіжість, температура не перевищуватиме +8…+11 °С. У Харківській області буде теж прохолодно — близько +8…+11 градусів, тоді як на Донеччині прогнозують +10…+14 °С, а в Приазов'ї – від +8...+12 °С.

Сильний вітер, який дошкуляв напередодні, поступово вщухне, хоча в східних регіонах він ще залишиться рвучким. Дощі 25 березня накриють західні, північні області, а також Вінниччину, Черкащину та Харківщину. У решті регіонів істотних опадів не очікується.

Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, дощі завтра очікуються вночі в північних, більшості західних і центральних областей, а вдень місцями на Лівобережжі та в Карпатах.

А жителів Харківщини синоптики попередили про пориви вітру до 20 м/с 25 березня.