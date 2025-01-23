Погода в Украине 24 января — прогноз Укргидрометцентр

Мужчина чистит авто от снега. Иллюстративное фото: Сергей Чузавков / УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 24 января, будет снежной. Синоптики предупреждают об осадках в виде мокрого снега в большинстве областей страны. Также местами возможен туман. Ночью температура может упасть до -2 °C, однако днем будет плюсовая температура.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 24 января

По прогнозу синоптиков, в Украине 24 января будет облачно. Ночью на Левобережье и западе, а днем по всей территории ожидается мокрый снег с дождем. В южных и центральных областях, а также на Прикарпатье возможен туман.

Ветер будет южного и юго-восточного направления, на западе — с переходом на западный, скорость которого составит 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью -2...+3 °C, в Крыму +1...6 °C;

днем 0...+5 °C, на юге +6...+11 °C.

Погода в Украине 24 января. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптик Наталка Диденко тоже предупреждает о мокром снеге и дождях в Украине завтра 24 января. По ее словам, многие области окутает туман.

В то же время в Харькове в пятницу предупреждают о гололедице на дорогах. Горожан призывают быть осторожными, чтобы не поскользнуться.