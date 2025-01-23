Погода в Україні 24 січня — прогноз Укргідрометцентр

Чоловік чистить авто від снігу. Ілюстративне фото: Сергій Чузавков / УНІАН

Погода в Україні в п'ятницю, 24 січня, буде сніжною. Синоптики попереджають про опади у вигляді мокрого снігу в більшості областей країни. Також місцями можливий туман. Вночі температура може впасти до -2 °C, однак вдень буде плюсова температура.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 24 січня

За прогнозом синоптиків, в Україні 24 січня буде хмарно. Вночі на Лівобережжі та заході, а вдень по всій території очікується мокрий сніг із дощем. У південних та центральних областях, а також на Прикарпатті можливий туман.

Вітер буде південного та південно-східного напрямку, на заході — з переходом на західний, швидкість якого становитиме 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі -2...+3 °C, в Криму +1...6 °C;

вдень 0...+5 °C, на півдні +6...+11 °C.

Погода в Україні 24 січня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що синоптик Наталка Діденко теж попереджає про мокрий сніг та дощі в Україні завтра 24 січня. За її словами, багато областей огорне туман.

Водночас у Харкові в п'ятницю попереджають про ожеледицю на дорогах. Містян закликають бути обережними, щоб не послизнутися.