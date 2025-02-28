Прогноз погоды 1 марта - прогноз погоды на завтра

Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 1 марта, в Украине будет преобладать облачная погода. Почти по всей территории, за исключением восточных и юго-восточных областей, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 1 марта

На севере и востоке страны ситуация на дорогах осложнится из-за гололеда, поэтому водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.

Ветер будет преимущественно южного направления, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью существенно снизится на Левобережье, Кировоградщине, Николаевщине и в Крыму — от 5 до 10 градусов мороза, а на крайнем востоке страны столбики термометров могут опуститься до -14 °C. На остальной территории ночные показатели будут колебаться от -3 °C до +2 °C. Днем температура будет более мягкой: от -1 °C до +4 °C, а в западных областях воздух прогреется до 5-9 °C тепла.

В целом погода остается зимней, поэтому стоит тепло одеваться и быть внимательными на дорогах.

Карта температур. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Диденко на 1 марта

По данным синоптика Натальи Диденко, зима отступает, и вместе с ней отходят холод, темнота и испытания. Теперь — весна. Она приходит не сразу теплой, возможно, со снегом и дождем, но мы знаем: это путь к солнцу, к молодым зеленым листьям, к победе и новым надеждам.

Уже 1-2 марта Украину пересечет атмосферный фронт, который принесет осадки — дождь и мокрый снег. Осадки будут продвигаться с запада на восток, оставляя восточные области только под плотными облаками.

Температура воздуха ночью будет колебаться около нуля, на западе +0+4 градуса, а в восточной части — от -2 до -9 градусов. Днем теплее всего будет на западе — +2+7 градусов, а прохладнее всего на востоке: 1 марта ожидается -2-5 градусов, а 2 марта — 0,-4 градуса. В центральных и северных регионах температура поднимется до +1+5 градусов.

В Киеве 1 марта ожидается мокрый снег, а 2 марта — плотная облачность. Температура будет колебаться в пределах +1+3 градусов, в воскресенье потеплеет до +3+5 градусов.

Прогноз погоды. Фото: Наталья Диденко

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на первый день весны в Киеве. По их данным, ночью еще будут морозы.

Кроме того, согласно прогнозам синоптиков, первые дни весны в Украине будут достаточно холодными и заснеженными.