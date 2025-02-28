Прогноз погоди 1 березня - прогноз погоди на завтра

Зимова погода. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 1 березня, в Україні переважатиме хмарна погода. Майже по всій території, за винятком східних і південно-східних областей, пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 1 березня

На півночі та сході країни ситуація на дорогах ускладниться через ожеледицю, тому водіям і пішоходам варто бути особливо обережними.

Вітер буде переважно південного напрямку, із швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі суттєво знизиться на Лівобережжі, Кіровоградщині, Миколаївщині та в Криму — від 5 до 10 градусів морозу, а на крайньому сході країни стовпчики термометрів можуть опуститися до -14°. На решті території нічні показники коливатимуться від -3° до +2°. Удень температура буде більш м’якою: від -1° до +4°, а в західних областях повітря прогріється до 5-9° тепла.

Загалом погода залишається зимовою, тож варто тепло вдягатися та бути уважними на дорогах.

Карта температур. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Діденко на 1 березня

За даними синоптикині Наталки Діденко, зима відступає, і разом із нею відходять холод, темрява та випробування. Тепер — весна. Вона приходить не одразу теплою, можливо, зі снігом і дощем, але ми знаємо: це шлях до сонця, до молодого зеленого листя, до перемоги та нових надій.

Уже 1-2 березня Україну перетне атмосферний фронт, що принесе опади — дощ і мокрий сніг. Опади просуватимуться із заходу на схід, залишаючи східні області лише під щільними хмарами.

Температура повітря вночі коливатиметься близько нуля, на заході +0+4 градуси, а у східній частині — від -2 до -9 градусів. Вдень найтепліше буде на заході — +2+7 градусів, а найпрохолодніше на сході: 1 березня очікується -2-5 градусів, а 2 березня — 0,-4 градуси. У центральних і північних регіонах температура підніметься до +1+5 градусів.

У Києві 1 березня очікується мокрий сніг, а 2 березня – щільна хмарність. Температура коливатиметься в межах +1+3 градусів, у неділю потеплішає до +3+5 градусів.

Прогноз погоди. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на перший день весни у Києві. За їхніми даними, вночі ще будуть морози.

Крім того, згідно з прогнозами синоптиків, перші дні весни в Україні будуть достатньо холодними та засніженими.