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На западе Украины местами будет туман и морозы — прогноз погоды на сегодня

24 октября 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине в четверг, 24 октября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Небольшой туман. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине в четверг, 24 октября, сообщили синоптики. Будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях — туман.

Об этом в среду, 23 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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На западе Украины местами будет туман и морозы — прогноз погоды на сегодня - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер преимущественно северо-западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью ожидается +1...+6 °С, в южной части +5...+10 °С, на высокогорье Карпат от +2 °С до -3 °С мороза. Днем температура будет +9...+14 °С, а на Закарпатье и на юге страны до 17 °С.

На западе Украины местами будет туман и морозы — прогноз погоды на сегодня - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области 24 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер тоже прогнозируют северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит +1...+6 °С, днем +9...+14 °С.

В Киеве ночью ожидается +4...+6 °С, днем +11...+13 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко в четверг, 24 октября, погода в Украине будет без осадков. На севере, в центре и востоке порывы северо-западного ветра могут достигать 8-13 м/с.

Ночью в Украине предполагается +2...+8 °С, днем +11...+16 °С, в северной части станет холоднее и температура будет +9...+12 °С.

В Киеве четверг будет сухим, солнечным, ветреным и свежим. По прогнозу Диденко будет около +12 °С.

В дальнейшем в Украине существенных изменений в погоде не ожидается, "дожди с 28 октября отменяются".

Напомним, что погода в Харькове сегодня, 24 октября, днем будет теплой и сухой. Ожидается умеренный ветер.

Также мы писали, что на территории Львовской области в четверг, 24 октября, прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ветер в течение дня будет менять направление с западного на юго-восточное со скоростью 3-8 м/с.

Укргидрометцентр погода прогноз погоды погода в Украине Наталка Диденко синоптик

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