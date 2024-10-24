Прогноз погоди в Україні у четвер, 24 жовтня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Туман. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні у четвер, 24 жовтня, повідомили синоптики. Буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці в західних, Житомирській та Вінницькій областях — туман.

Про це у середу, 23 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер переважно північно-західний дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі очікується +1...+6 °С, у південній частині +5...+10 °С, на високогір'ї Карпат від +2 °С до -3 °С морозу. Вдень температура становитиме +9...+14 °С, на Закарпатті та на півдні країни до 17 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області 24 жовтня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер теж прогнозують північно-західний зі швидкістю що 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +1...+6 °С, вдень +9...+14 °С.

У Києві вночі очікується +4...+6 °С, вдень +11...+13 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко у четвер, 24 жовтня, погода в Україні буде без опадів. На півночі, у центрі та на сході пориви північно-західного вітру можуть досягати 8-13 м/с.

Вночі в Україні передбачається +2...+8 °С, вдень +11...+16 °С, у північній частині стане холодніше і температура становитиме +9...+12 °С.

У Києві четвер буде сухим, сонячним, вітряним та більш свіжим. За прогнозом Діденко буде близько +12 °С.

Надалі в Україні істотних змін у погоді не очікується, "дощі з 28-го жовтня відміняються".

Нагадаємо, що погода у Харкові сьогодні, 24 жовтня, вдень буде теплою та сухою. Очікується помірний вітер.

Також ми писали, що на території Львівської області у четвер, 24 жовтня, прогнозується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер протягом дня змінюватиме напрямок із західного на південно-східний зі швидкістю 3–8 м/с.