Прогноз погоды в Украине в субботу, 9 ноября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

На западе и севере Украины туман — прогноз погоды на сегодня
Прогноз погоды в Украине на субботу, 9 ноября, сообщили синоптики. В этот день будет идти дождь. В южной части страны местами ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков. В западных и северных областях ночью и утром будет туман.
Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 9 ноября
Ветер будет дуть северо-восточный, а в западных областях юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
Температура ночью ожидается +1...+6 °С, в западных областях от +2...-3 °С. Днем прогнозируют +4...+9 °С, а на Закарпатье и юге страны до +12 °С.
В Киевской области 9 ноября прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-8 м/с. Температура ночью будет +1...+6 °С, днем +4...+9 °С.
Тем временем в Киеве ночью ожидается +3...+5 °С, днем +6...+8 °С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки, в субботу, 9 ноября, осадков в Украине практически не будет. Ожидаются туманы, где-то облачная, а где-то солнечная погода. Исключением сегодняшнего дня являются дожди в южной части страны.
Диденко рассказала, что ночью 9 ноября температура будет +2...+7 °С, и только в ночь на воскресенье ожидается небольшой минус в западных областях.
В течение дня 9 и 10 ноября в Украине предполагается +4...+7 °С, а на юге и Закарпатье +8...+12 °С.
В Киеве в это время будет без осадков, однако возможны туманы. В ночные часы температура составит +3...+5 °С, днем +5...+8 °С.
Напомним, что во Львове и области в субботу, 9 ноября, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах +6...+11 °С.
Также мы сообщали, что погода в Харькове на выходные еще порадует осенним теплом днем. Хотя ночью в области температура уже упадет до нуля, в воскресенье ночью будет туман.
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