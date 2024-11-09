Прогноз погоды в Украине в субботу, 9 ноября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Туман в городе. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Прогноз погоды в Украине на субботу, 9 ноября, сообщили синоптики. В этот день будет идти дождь. В южной части страны местами ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков. В западных и северных областях ночью и утром будет туман.

Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер будет дуть северо-восточный, а в западных областях юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью ожидается +1...+6 °С, в западных областях от +2...-3 °С. Днем прогнозируют +4...+9 °С, а на Закарпатье и юге страны до +12 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области 9 ноября прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-8 м/с. Температура ночью будет +1...+6 °С, днем +4...+9 °С.

Тем временем в Киеве ночью ожидается +3...+5 °С, днем +6...+8 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки, в субботу, 9 ноября, осадков в Украине практически не будет. Ожидаются туманы, где-то облачная, а где-то солнечная погода. Исключением сегодняшнего дня являются дожди в южной части страны.

Диденко рассказала, что ночью 9 ноября температура будет +2...+7 °С, и только в ночь на воскресенье ожидается небольшой минус в западных областях.

В течение дня 9 и 10 ноября в Украине предполагается +4...+7 °С, а на юге и Закарпатье +8...+12 °С.

В Киеве в это время будет без осадков, однако возможны туманы. В ночные часы температура составит +3...+5 °С, днем +5...+8 °С.

Карта антициклона. Фото: DWD

Напомним, что во Львове и области в субботу, 9 ноября, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах +6...+11 °С.

Также мы сообщали, что погода в Харькове на выходные еще порадует осенним теплом днем. Хотя ночью в области температура уже упадет до нуля, в воскресенье ночью будет туман.