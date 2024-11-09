Прогноз погоди в Україні у суботу, 9 листопада, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Туман у місті. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прогноз погоди в Україні на суботу, 9 листопада, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. У південній частині країни місцями очікується невеликий дощ, на решті території без опадів. У західних та місцями північних областях вночі та вранці буде туман.

Про це у п'ятницю, 9 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 9 листопада

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер дутиме північно-східний, а у західних областях південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі очікується +1...+6 °С, у західних областях від +2...-3 °С. Вдень прогнозують +4...+9 °С, а на Закарпатті та півдні країни до +12 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області 9 листопада прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-8 м/с. Температура вночі становитиме +1...+6 °С, вдень +4...+9 °С.

Тим часом у Києві вночі очікується +3...+5 °С, вдень +6...+8 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки, у суботу 9 листопада, опадів в Україні практично не буде. Очікуються тумани, десь хмарна, а десь сонячна погода. Винятком сьогоднішнього дня є дощі у південній частині країни.

Діденко розповіла, що вночі 9 листопада температура становитиме +2...+7 °С, і лише в ніч на неділю очікується невеликий "мінус" в західних областях.

Впродовж дня 9 та 10 листопада в Україні передбачається +4...+7 °С, а на півдні та Закарпатті +8...+12 °С.

У Києві тим часом буде без опадів, проте можливі тумани. У нічні години температура становитиме +3...+5 °С, вдень +5...+8 °С.

Карта антициклону. Фото: DWD

Нагадаємо, що у Львові та області у суботу, 9 листопада, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +6...+11 °С.

Також ми повідомляли, що погода у Харкові на вихідні ще потішить осіннім теплом вдень. Хоча вночі в області температура вже знизиться до нуля, у неділю вночі туман.