Погода сегодня, 17 марта, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Осадки в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 17 марта, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. Ночью в южной части и восточных областях был небольшой дождь, днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях местами ожидается небольшой мокрый снег. На остальной территории без осадков. На дорогах западных областей местами гололедица.

Об этом в среду, 16 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Тем временем в западных, а днем и северных областях местами будут порывы до 15-20 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях ночью была -3...-8 °С, днем ожидается от -1...+4 °С. На остальной территории ночью и днем будет +2...+7 °С, а на юго-востоке днем прогнозируют +8...+13 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева 17 марта будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с, в области днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью составила -3...-5 °С, днем прогнозируют -1...+4 °С.

В то же время в Киеве ночью было -3...-5 °С, днем ожидается +1...+3 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в понедельник 17 марта, на западе и севере Украины будет выпадать мокрый снег. Она писала, что ночью будет -3...-8 °С, а днем 0...+4 °С. Кроме того, Диденко предупреждала, что к непогоде присоединится сильный северо-западный ветер.

На остальной территории Украины без существенных осадков, разве что на западе центральной части дождь и снег. Согласно прогнозу синоптика, ночью было 0...+4 °С, днем ожидается +6...+11 °С.

В Киеве тем временем погода на любителя, а именно: мокрый снег, температура ночью -3...-5°С, днем +1...+3°С. Ожидается порывистый северо-западный ветер.

Однако уже с 22-23 марта следует ожидать потепления.

Напомним, что сегодня погода в Одессе обещает быть пасмурной. Температура воздуха будет оставаться плюсовой, но стоит быть готовыми к осадкам. Поэтому следует взять с утра с собой зонтик, поскольку дождь может стать более интенсивным днем.

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