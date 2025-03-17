Погода сьогодні, 17 березня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Опади у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 17 березня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Вночі у південній частині та східних областях був невеликий дощ, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями очікується невеликий мокрий сніг. На решті території без опадів. На дорогах західних областей місцями ожеледиця.

Про це у середу, 16 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Тим часом у західних, а вдень і північних областях місцями будуть пориви до 15-20 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях вночі була -3...-8 °С, вдень очікується від -1...+4 °С. На решті території вночі та вдень буде +2...+7 °С, а на південному сході вдень прогнозують +8...+13 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва 17 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг. Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, в області вдень місцями пориви до 15-20 м/с. Температура вночі становила -3...-5 °С, вдень прогнозують -1...+4 °С.

Водночас в Києві вночі було -3...-5 °С, вдень очікується +1...+3 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у понеділок 17 березня, на заході та півночі України випадатиме мокрий сніг. Вона писала, що вночі буде -3...-8 °С, а вдень 0...+4 °С. Крім того, Діденко попереджала, що до негоди по єднається сильний північно-західний вітер.

На решті території України без істотних опадів, хіба що на заході центральної частини дощ та сніг. Згідно прогнозу синоптика, вночі було 0...+4 °С, вдень очікується +6...+11 °С.

У Києві тим часом погода на любителя, а саме: мокрий сніг, температура вночі -3...-5°С, вдень +1...+3 °С. Очікується рвучкий північно-західний вітер.

Однак вже з 22-23 березня слід очікувати потепління.

Нагадаємо, що сьогодні погода в Одесі обіцяє бути похмурою. Температура повітря залишатиметься плюсовою, але варто бути готовими до опадів. Тому слід взяти зранку із собою парасольку, оскільки дощ може стати більш інтенсивним вдень.

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