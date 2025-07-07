Погода сегодня, 7 июля, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Женщина идет по улице во время дождя. Фото иллюстративное: zprz.city

Прогноз погоды на понедельник, 7 июля, сообщили синоптики. Сегодня ожидается переменная облачность. Без осадков, но в западных, Винницкой и Житомирской областях днем будет кратковременный дождь, местами гроза.

Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть южный и юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью составила +16...+21 °С, днем ожидается +30...+34 °С, а местами сильная жара до +35...+36 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет дуть южный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью была +16...+21 °С, днем будет +30...+34 °С, местами сильная жара +35...+36 °С.

В Киеве тем временем ночью около 20 °С, днем +32...+34 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, понедельник в Украине будет очень жарко. В частности, в течение дня температура воздуха составит +30...+33 °С, местами +33...+36 °С.

"Дожди с грозами и даже временами сильные ливни со шквалистым усилением ветра ожидаются 7-го июля в западных областях, дойдут до Винницкой и Житомирской областей. На остальной территории Украины — сухо жарко и солнечно", — пишет Диденко.

В Киеве сегодня тоже будет жарко, без осадков и солнечно. Температура ожидается до +33 °С.

Напомним, что в Одессе 7 июля будет жарко и ветрено, без дождя. Температура воздуха днем достигнет более +30 °C. А вот море пока не слишком теплое, всего +18...+19 °C.

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