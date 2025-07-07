Погода сьогодні, 7 липня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

На заході дощі та грози — прогноз погоди на сьогодні
Прогноз погоди на понеділок, 7 липня, повідомили синоптики. Сьогодні очікується мінлива хмарність. Без опадів, але в західних, Вінницькій і Житомирській областях вдень буде короткочасний дощ, місцями гроза.
Про це у неділю, 6 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 7 липня
Сьогодні вітер дутиме південний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура вночі становила +16...+21 °С, вдень очікується +30...+34 °С, а місцями сильна спека до +35...+36 °С.
На території Київської області та Києва прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер дутиме південний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі була +16...+21 °С, вдень буде +30...+34 °С, місцями сильна спека +35...+36 °С.
У Києві тим часом вночі близько 20 °С, вдень +32...+34 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, понеділок в Україні буде дуже спекотно. Зокрема, протягом дня температура повітря становитиме +30...+33 °С, місцями +33...+36 °С.
"Дощі з грозами і навіть часом сильні зливи з шквалистим посиленням вітру очікуються 7-го липня у західних областях, дійдуть до Вінниччини та Житомирщини. На решті території України — сухо спекотно сонячно", — пише Діденко.
У Києві сьогодні теж буде спекотно, без опадів та сонячно. Температура очікується до +33 °С.
Нагадаємо, що в Одесі 7 липня буде спекотно й вітряно, без дощу. Температура повітря вдень сягне понад +30 °C. А ось море поки не надто тепле, лише +18...+19 °C.
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