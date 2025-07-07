Погода сьогодні, 7 липня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: zprz.city

Прогноз погоди на понеділок, 7 липня, повідомили синоптики. Сьогодні очікується мінлива хмарність. Без опадів, але в західних, Вінницькій і Житомирській областях вдень буде короткочасний дощ, місцями гроза.

Про це у неділю, 6 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 7 липня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме південний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі становила +16...+21 °С, вдень очікується +30...+34 °С, а місцями сильна спека до +35...+36 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер дутиме південний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі була +16...+21 °С, вдень буде +30...+34 °С, місцями сильна спека +35...+36 °С.

У Києві тим часом вночі близько 20 °С, вдень +32...+34 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, понеділок в Україні буде дуже спекотно. Зокрема, протягом дня температура повітря становитиме +30...+33 °С, місцями +33...+36 °С.

"Дощі з грозами і навіть часом сильні зливи з шквалистим посиленням вітру очікуються 7-го липня у західних областях, дійдуть до Вінниччини та Житомирщини. На решті території України — сухо спекотно сонячно", — пише Діденко.

У Києві сьогодні теж буде спекотно, без опадів та сонячно. Температура очікується до +33 °С.

Нагадаємо, що в Одесі 7 липня буде спекотно й вітряно, без дощу. Температура повітря вдень сягне понад +30 °C. А ось море поки не надто тепле, лише +18...+19 °C.

Також ми писали, якою буде погода протягом цього тижня.