Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео На заході дощі та грози — прогноз погоди на сьогодні

На заході дощі та грози — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 06:25
Погода сьогодні, 7 липня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Жінка йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: zprz.city

Прогноз погоди на понеділок, 7 липня, повідомили синоптики. Сьогодні очікується мінлива хмарність. Без опадів, але в західних, Вінницькій і Житомирській областях вдень буде короткочасний дощ, місцями гроза.

Про це у неділю, 6 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 7 липня

На заході дощі та грози — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме південний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі становила +16...+21 °С, вдень очікується +30...+34 °С, а місцями сильна спека до +35...+36 °С.

На заході дощі та грози — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер дутиме південний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі була +16...+21 °С, вдень буде +30...+34 °С, місцями сильна спека +35...+36 °С.

У Києві тим часом вночі близько 20 °С, вдень +32...+34 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, понеділок в Україні буде дуже спекотно. Зокрема, протягом дня температура повітря становитиме +30...+33 °С, місцями +33...+36 °С.

"Дощі з грозами і навіть часом сильні зливи з шквалистим посиленням вітру очікуються 7-го липня у західних областях, дійдуть до Вінниччини та Житомирщини. На решті території України — сухо спекотно сонячно", — пише Діденко.

У Києві сьогодні теж буде спекотно, без опадів та сонячно. Температура очікується до +33 °С.

Нагадаємо, що в Одесі 7 липня буде спекотно й вітряно, без дощу. Температура повітря вдень сягне понад +30 °C. А ось море поки не надто тепле, лише +18...+19 °C.

Також ми писали, якою буде погода протягом цього тижня.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації