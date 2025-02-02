Погода сегодня 2 февраля в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Мужчина идет по городу во время снегопада. Иллюстративное фото: injetenergy

Прогноз погоды в Украине в воскресенье, 2 февраля, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. Ночью в восточных и юго-восточных областях, днем в западных и юго-западных регионах — небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица. На остальной территории без существенных осадков.

Об этом в субботу, 1 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила от -3...+2 °С, днем будет 0...+5 °С, на юге +3...+8 °С. В Карпатах тем временем ночью было -3...-8 °С, днем ожидается около 0 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева 2 февраля будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью колебалась от -3...+2 °С, днем будет 0...+5 °С.

Тем временем в Киеве температура воздуха ночью составляла около 0 °С, а днем ожидается +2...+4 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, вчера и сегодня, 2 февраля, в Украине максимальная температура воздуха в течение дня составит +1...+6 °С.

В то же время, в Киеве 2 февраля, как и вчера, будет преобладать облачная погода, без существенных осадков.

В дальнейшем в течение следующей недели, как и в большинстве областей Украины, так и в Киеве, похолодает до "минусов". Диденко сообщила, что по предварительным прогнозам, диапазон дневной температуры тепла составит от -3...+3 °С, а ночью (ближе к середине недели) -3...-8 °С, но при прояснениях возможно на пару градусов ниже.

Напомним, что одесситов сегодня ждет приятный зимний день без осадков и сильного ветра. Температура днем достигнет +5 °C, а ветер будет слабым.

Также мы писали, что на днях синоптики спрогнозировали погоду на февраль в Украине. Средняя месячная температура воздуха будет в пределах -3...+2 °С.