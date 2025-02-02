Погода сьогодні 2 лютого в Україні - Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Чоловік йде містом під час снігопаду. Ілюстративне фото: injetenergy

Прогноз погоди в Україні у неділю, 2 лютого, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Вночі у східних та південно-східних областях, вдень у західних та південно-західних регіонах — невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах подекуди ожеледиця. На решті території без істотних опадів.

Про це у суботу, 1 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 2 лютого

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила від -3...+2 °С, вдень буде 0...+5 °С, на півдні +3...+8 °С. В Карпатах тим часом вночі було -3...-8 °С, вдень очікується близько 0 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області і Києва 2 лютого буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер дутиме західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі коливалася від -3...+2 °С, вдень буде 0...+5 °С.

Тим часом у Києві температура повітря вночі становила близько 0 °С, а вдень очікується +2...+4 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, вчора і сьогодні, 2 лютого, в Україні максимальна температура повітря впродовж дня становитиме +1...+6 °С.

Тим часом у Києві 2 лютого, як і вчора, переважатиме хмарна погода, без істотних опадів.

Надалі протягом наступного тижня, як і в більшості областей України, так і в Києві, похолодає до "мінусів". Діденко поінформувала, що за попередніми прогнозами, діапазон денної температури тепла становитиме від -3...+3 °С, а вночі (ближче до середини тижня) -3...-8 °С, але при проясненнях можливо на пару градусів нижче.

Нагадаємо, що одеситів сьогодні чекає приємний зимовий день без опадів і сильного вітру. Температура вдень сягне +5 °C, а вітер буде слабким.

Також ми писали, що днями синоптики спрогнозували погоду на лютий в Україні. Середня місячна температура повітря буде у межах -3...+2 °С.