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На Украину суют мощные ливни — синоптики предупредили ряд регионов завтра

5 октября 2024 20:20
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 6 октября
Женщина гуляет под дождем. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 6 октября, не порадует украинцев осенним солнышком, некоторые регионы накроют мощные ливни. В ряде областей действует предупреждение об опасности первого уровня.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды в Украине 6 октября

Метеорологи прогнозируют облачную погоду с дождями и грозами. Ночью в западных и северных областях, днем в отдельных районах Одесской, Кировоградской, Черкасской, Киевской и Черниговской областей ожидаются сильные дожди. В этих регионах объявлен первый уровень опасности.

В восточных областях, а также в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Крыму осадков не ожидается.

Температура воздуха в западных регионах будет колебаться от +7 до +12°С ночью до +15°С днем.

На остальной территории ночью будет +11…+16°С, на побережье +17…+20°С.

Днем столбики термометров покажут +22...+27°С, а в северных и Винницкой областях +16...+21°С.

Погода в Украине 6 октября
Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Правобережную часть Украины будут заливать дожди, поэтому в областях объявили первый уровень опасности.

"6 октября ночью в западных (кроме Закарпатской), северных (кроме Сумской) и Винницкой областях сильный дождь. I уровень опасности — желтый", — говорится в сообщении.

Карта дождей
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 6 октября

По словам синоптика Наталки Диденко, 6 октября погоду в Украине будет определять пришедший с юга циклон, поэтому во многих областях ожидаются дожди.

Осадки прогнозируются разной интенсивности в западных, северных и центральных областях, за исключением Полтавщины и Днепропетровщины, а также в Одесской области.

На востоке, в большинстве южных регионов и Крыму сохранится сухая погода.

Самые высокие температуры ожидаются на востоке и юге, где термометры покажут +24…+28 °С, а самые низкие — на западе от +11 до +17 °С.

В большинстве областей страны днем прогнозируется +18…+24 °С.

Карта погоды
Температурная карта. Фото: Ventusky

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха была 20,6 °С.

Также мы писали, что в октябре в Украине температура воздуха будет выше климатической нормы. Количество осадков будет соответствовать норме.

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