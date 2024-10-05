Жінка гуляє під дощем. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 6 жовтня, не порадує українців осіннім сонечком, деякі регіони накриють потужні зливи. У кількох областях діє попередження про небезпеку першого рівня.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди в Україні 6 жовтня

Метеорологи прогнозують хмарну погоду з дощами та грозами. Вночі у західних і північних областях, а вдень в окремих районах Одеської, Кіровоградської, Черкаської, Київської та Чернігівської областей очікуються сильні дощі. У цих регіонах оголошено перший рівень небезпеки.

У східних областях, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській і Криму опадів не очікується.

Температура повітря в західних регіонах коливатиметься від +7°С до +12°С вночі до +15°С вдень.

На решті території вночі буде +11…+16°С, на узбережжі +17…+20°С.

Вдень стовпчики термометрів покажуть +22…+27°С, а в північних і Вінницькій областях +16…+21°С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Правобережну частину України заливатимуть дощі, тому в областях оголосили перший рівень небезпеки.

"6 жовтня вночі у західних (крім Закарпатської), північних (крім Сумської) і Вінницькій областях значний дощ. І рівень небезпечності, жовтий", — йдеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 6 жовтня

За словами синоптика Наталки Діденко, 6 жовтня погоду в Україні визначатиме циклон, що прийшов із півдня, тому в багатьох областях очікуються дощі.

Опади прогнозуються різної інтенсивності у західних, північних та центральних областях, за винятком Полтавщини та Дніпропетровщини, а також в Одеській області.

На сході, в більшості південних регіонів та в Криму збережеться суха погода.

Найвищі температури очікуються на сході та півдні, де термометри покажуть +24…+28 °С, а найнижчі — на заході, від +11°С до +17 °С.

У більшості областей країни вдень прогнозується +18…+24 °С.

Температурна карта. Фото: Ventusky

Нагадаємо, вересень 2024 року в Києві став найтеплішим за всю історію спостережень. Середня температура повітря була +20,6 °С.

Також ми писали, що у жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.