На Україну сунуть потужні зливи — синоптики попередили низку регіонів завтра
Погода в Україні завтра, 6 жовтня, не порадує українців осіннім сонечком, деякі регіони накриють потужні зливи. У кількох областях діє попередження про небезпеку першого рівня.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Прогноз погоди в Україні 6 жовтня
Метеорологи прогнозують хмарну погоду з дощами та грозами. Вночі у західних і північних областях, а вдень в окремих районах Одеської, Кіровоградської, Черкаської, Київської та Чернігівської областей очікуються сильні дощі. У цих регіонах оголошено перший рівень небезпеки.
У східних областях, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській і Криму опадів не очікується.
Температура повітря в західних регіонах коливатиметься від +7°С до +12°С вночі до +15°С вдень.
На решті території вночі буде +11…+16°С, на узбережжі +17…+20°С.
Вдень стовпчики термометрів покажуть +22…+27°С, а в північних і Вінницькій областях +16…+21°С.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Правобережну частину України заливатимуть дощі, тому в областях оголосили перший рівень небезпеки.
"6 жовтня вночі у західних (крім Закарпатської), північних (крім Сумської) і Вінницькій областях значний дощ. І рівень небезпечності, жовтий", — йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 6 жовтня
За словами синоптика Наталки Діденко, 6 жовтня погоду в Україні визначатиме циклон, що прийшов із півдня, тому в багатьох областях очікуються дощі.
Опади прогнозуються різної інтенсивності у західних, північних та центральних областях, за винятком Полтавщини та Дніпропетровщини, а також в Одеській області.
На сході, в більшості південних регіонів та в Криму збережеться суха погода.
Найвищі температури очікуються на сході та півдні, де термометри покажуть +24…+28 °С, а найнижчі — на заході, від +11°С до +17 °С.
У більшості областей країни вдень прогнозується +18…+24 °С.
Нагадаємо, вересень 2024 року в Києві став найтеплішим за всю історію спостережень. Середня температура повітря була +20,6 °С.
Також ми писали, що у жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.
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