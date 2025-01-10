Магнитные бури 10 января — прогноз для метеозависимых

Женщина страдает от головной боли. Фото: Pexels

В пятницу, 10 января, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Геомагнитное поле будет оставаться на спокойном уровне, хотя солнечная активность в течение последних суток была умеренной.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 10 января

За последние 24 часа на Солнце зафиксировано шесть вспышек класса C и одна вспышка класса М1,1. Вспышки класса М относятся к средним по силе, но способны вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли и вызвать солнечный радиационный шторм.

Влияние магнитных бурь на самочувствие. Фото: Pexels

Прогноз солнечной активности на 10 января:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки М-класса — 60%

Вероятность вспышки Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 49

Солнечная активность, вероятно, останется умеренной, с небольшой вероятностью вспышки класса X, которая является самой мощной среди солнечных явлений.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури, вызванные изменениями в геомагнитном поле Земли, могут негативно влиять на состояние здоровья людей, особенно тех, кто имеет хронические заболевания или чувствительность к изменениям погоды.

Сердечно-сосудистая система: повышается риск инфарктов, инсультов, повышение артериального давления и нарушение сердечного ритма.

Нервная система: возможны головная боль, головокружение, бессонница или, наоборот, повышенная сонливость.

Эмоциональное состояние: увеличиваются уровни тревожности, раздражительности и эмоциональной нестабильности.

Общее состояние организма: слабость, снижение концентрации внимания, быстрая утомляемость.

Врачи советуют людям с сердечно-сосудистыми проблемами внимательнее следить за своим состоянием в дни повышенной солнечной активности и придерживаться рекомендаций, таких как избегание стресса, правильный режим сна, ограничение физических нагрузок и прием лекарств по назначению.

Напомним, синоптики спрогнозировали, когда будут сильные морозы зимой. Также уже известно, каким будет январь для метеозависимых и ожидать ли в этом месяце мощных магнитных бурь.