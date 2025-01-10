Магнітні бурі 10 січня — прогноз для метеозалежних

Жінка страждає від головного болю. Фото: Pexels

У п'ятницю, 10 січня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозується. Геомагнітне поле залишатиметься на спокійному рівні, хоча сонячна активність упродовж останньої доби була помірною.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 10 січня

За останні 24 години на Сонці зафіксовано шість спалахів класу C та один спалах класу М1,1. Спалахи класу М належать до середніх за силою, але здатні спричинити невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі та викликати сонячний радіаційний шторм.

Вплив магнітних бур на самопочуття. Фото: Pexels

Прогноз сонячної активності на 10 січня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху М-класу – 60%

Ймовірність спалаху Х-класу – 15%

Кількість сонячних плям – 49

Сонячна активність, ймовірно, залишиться помірною, з невеликою ймовірністю спалаху класу X, який є найпотужнішим серед сонячних явищ.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

Магнітні бурі, викликані змінами в геомагнітному полі Землі, можуть негативно впливати на стан здоров'я людей, особливо тих, хто має хронічні захворювання або чутливість до змін погоди.

Серцево-судинна система: підвищується ризик інфарктів, інсультів, підвищення артеріального тиску та порушення серцевого ритму.

Нервова система: можливі головний біль, запаморочення, безсоння або, навпаки, підвищена сонливість.

Емоційний стан: збільшуються рівні тривожності, дратівливості та емоційної нестабільності.

Загальний стан організму: слабкість, зниження концентрації уваги, швидка втомлюваність.

Лікарі радять людям із серцево-судинними проблемами уважніше стежити за своїм станом у дні підвищеної сонячної активності та дотримуватись рекомендацій, таких як уникнення стресу, правильний режим сну, обмеження фізичних навантажень та прийом ліків за призначенням.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, коли будуть люті морози взимку. Також вже відомо, яким буде січень для метеозалежних та чи очікувати цього місяця потужних магнітних бур.