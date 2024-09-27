Магнитные бури 27 сентября — прогноз для метеозависимых

На Солнце произошло несколько мощных вспышек — прогноз магнитных бурь сегодня
Магнитных бурь в пятницу, 27 сентября, на Земле не ожидается. Однако на Солнце произошло пять вспышек, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 27 сентября
Сообщается, что за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С и один М1.3.
Как известно, солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1.3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет спокойным до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса М.
Солнечная активность на 27 сентября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
- Количество солнечных пятен — 41.
Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, и предупреждение о них помогает снизить риск инфарктов и инсультов в дни, когда эти явления наблюдаются.
Существуют также способы, которые могут помочь снизить негативное влияние магнитных бурь на здоровье:
- избегать злоупотребления кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать распорядок дня;
- больше гулять и получать положительные эмоции;
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и избегать тяжелого физического труда;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Напомним, по данным синоптиков, 27 сентября в Украине будет переменная погода. В Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях местами небольшой дождь. На другой территории без осадков.
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