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На Солнце произошло несколько мощных вспышек — прогноз магнитных бурь сегодня

27 сентября 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 27 сентября — прогноз для метеозависимых
Головная боль у женщины. Фото: Freepick
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнитных бурь в пятницу, 27 сентября, на Земле не ожидается. Однако на Солнце произошло пять вспышек, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Сообщается, что за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С и один М1.3. 

Как известно, солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1.3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет спокойным до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса М.

Солнечная активность на 27 сентября

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
  • Количество солнечных пятен — 41.
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Головная боль у женщины. Фото: Freepick

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, и предупреждение о них помогает снизить риск инфарктов и инсультов в дни, когда эти явления наблюдаются.

Существуют также способы, которые могут помочь снизить негативное влияние магнитных бурь на здоровье:

  • избегать злоупотребления кофеином, табаком и алкоголем;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдать распорядок дня;
  • больше гулять и получать положительные эмоции;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше отдыхать и избегать тяжелого физического труда;
  • спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, по данным синоптиков, 27 сентября в Украине будет переменная погода. В Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях местами небольшой дождь. На другой территории без осадков.

Солнце самочувствие магнитные бури прогнозы головная боль Земля

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