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На Сонці сталося кілька потужних спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

27 вересня 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 27 вересня — прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Фото: Freepick
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнітних бур у п'ятницю, 27 вересня, на Землі не очікується. Однак, на Сонці відбулося п'ять спалахів, що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Повідомляється, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С та один М1.3.

Як відомо, сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1.3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде на спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалаху класу М.

Сонячна активність на 27 вересня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%
  • Кількість сонячних плям — 41.
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Головний біль у жінки. Фото: Freepick

Як зменшити негативний вплив магнітних бур на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, і попередження про них допомагає знизити ризик інфарктів та інсультів у дні, коли ці явища спостерігаються.

Існують також способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я:

  • уникати зловживання кофеїном, тютюном і алкоголем;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися розпорядку дня;
  • більше гуляти та отримувати позитивні емоції;
  • регулярно й правильно харчуватися;
  • більше відпочивати та уникати важкої фізичної праці;
  • спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, за даними синоптиків 27 вересня в Україні буде мінлива погода. У Закарпатській, Львівській, Волинській і Рівненській областях подекуди невеликий дощ. На іншій території без опадів

Сонце самопочуття магнітні бурі прогнози головний біль Земля

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