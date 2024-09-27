Магнітні бурі 27 вересня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Фото: Freepick

Магнітних бур у п'ятницю, 27 вересня, на Землі не очікується. Однак, на Сонці відбулося п'ять спалахів, що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 27 вересня

Повідомляється, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С та один М1.3.

Як відомо, сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1.3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде на спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалаху класу М.

Сонячна активність на 27 вересня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%

Кількість сонячних плям — 41.

Головний біль у жінки. Фото: Freepick

Як зменшити негативний вплив магнітних бур на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, і попередження про них допомагає знизити ризик інфарктів та інсультів у дні, коли ці явища спостерігаються.

Існують також способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я:

уникати зловживання кофеїном, тютюном і алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися розпорядку дня;

більше гуляти та отримувати позитивні емоції;

регулярно й правильно харчуватися;

більше відпочивати та уникати важкої фізичної праці;

спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, за даними синоптиків 27 вересня в Україні буде мінлива погода. У Закарпатській, Львівській, Волинській і Рівненській областях подекуди невеликий дощ. На іншій території без опадів