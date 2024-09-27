Магнітні бурі 27 вересня — прогноз для метеозалежних

На Сонці сталося кілька потужних спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітних бур у п'ятницю, 27 вересня, на Землі не очікується. Однак, на Сонці відбулося п'ять спалахів, що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 27 вересня
Повідомляється, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С та один М1.3.
Як відомо, сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1.3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде на спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалаху класу М.
Сонячна активність на 27 вересня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%
- Кількість сонячних плям — 41.
Як зменшити негативний вплив магнітних бур на самопочуття
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, і попередження про них допомагає знизити ризик інфарктів та інсультів у дні, коли ці явища спостерігаються.
Існують також способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я:
- уникати зловживання кофеїном, тютюном і алкоголем;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися розпорядку дня;
- більше гуляти та отримувати позитивні емоції;
- регулярно й правильно харчуватися;
- більше відпочивати та уникати важкої фізичної праці;
- спати не менше 7-8 годин на добу.
Нагадаємо, за даними синоптиків 27 вересня в Україні буде мінлива погода. У Закарпатській, Львівській, Волинській і Рівненській областях подекуди невеликий дощ. На іншій території без опадів
Читайте Новини.LIVE!