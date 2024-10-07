Магнитные бури на 7 октября — из-за вспышек на солнце метеозависимым людям может быть плохо

Вспышка на Солнце. Иллюстративное фото: NASA

В Украине в понедельник, 7 октября, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Магнитная буря такой силы может являться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 7 октября

В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло семь вспышек класса С и три вспышки класса М, наибольшая из которых М2,4.

Такая вспышка может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли, а также солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет нестабильно до уровня незначительного шторма. А солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Магнитные бури могут почувствовать метеозависимые люди и пожилые люди, поэтому следует быть осторожным.

Солнечная активность на 7 октября

Возможность малого геомагнитного шторма — 30%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 15%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 39%;

количество солнечных пятен — 82.

Как избежать негативного влияния на здоровье

Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы ослабить влияние этого явления на здоровье, следует следовать следующим советам:

избегать чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;

дать себе время на отдых и восстановление;

уменьшить употребление кофеина и алкоголя или лучше вообще отказаться от них;

устроить прогулку на свежем воздухе;

соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.

Ранее Новини.LIVE подготовили детальное расписание магнитных бурь на октябрь 2024 года.

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