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На Солнце произошло 10 вспышек — прогноз магнитных бурь на 7 октября

7 октября 2024 11:21
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури на 7 октября — из-за вспышек на солнце метеозависимым людям может быть плохо
Вспышка на Солнце. Иллюстративное фото: NASA
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

В Украине в понедельник, 7 октября, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Магнитная буря такой силы может являться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 7 октября

В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло семь вспышек класса С и три вспышки класса М, наибольшая из которых М2,4.

Такая вспышка может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли, а также солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет нестабильно до уровня незначительного шторма. А солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Магнитные бури могут почувствовать метеозависимые люди и пожилые люди, поэтому следует быть осторожным.

Солнечная активность на 7 октября

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 30%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 15%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 39%;
  • количество солнечных пятен — 82.

Как избежать негативного влияния на здоровье

Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы ослабить влияние этого явления на здоровье, следует следовать следующим советам:

  • избегать чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
  • дать себе время на отдых и восстановление;
  • уменьшить употребление кофеина и алкоголя или лучше вообще отказаться от них;
  • устроить прогулку на свежем воздухе;
  • соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.

Ранее Новини.LIVE подготовили детальное расписание магнитных бурь на октябрь 2024 года.

Также украинцы могут воспользоваться подробным лунным календарем дел на октябрь 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни второго месяца осени.

погода космос Солнце магнитные бури головная боль Земля

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