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На Сонці сталося 10 спалахів — прогноз магнітних бур на 7 жовтня

7 жовтня 2024 11:21
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі на 7 жовтня — через спалахи на сонці метеозалежним людям може бути зле
Спалах на Сонці. Ілюстративне фото: NASA
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

В Україні у понеділок, 7 жовтня, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 7 жовтня

Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. За останні 24 години на Сонці сталися сім спалахів класу С та три спалахи класу М, найбільший з яких М2,4.

Такий спалах може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, а також сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде нестабільним до рівня незначного шторму. А сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Магнітні бурі можуть відчути метеозалежні люди та люди похилого віку, тому варто бути обережним. 

Сонячна активність на 7 жовтня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 30%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 39%;
  • кількість сонячних плям — 82.

Як уникнути негативного вплину на здоров'я

Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Аби послабити вплив цього явища на здоров'я, варто дотримуватися таких порад:

  • уникати надмірного фізичного та емоційного навантаження;
  • дати собі час на відпочинок і відновлення;
  • зменшити вживання кофеїну та алкоголю або краще взагалі відмовитися від них;
  • влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;
  • дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.

Раніше Новини.LIVE підготували детальний розклад магнітних бур на жовтень 2024 року. 

Також українці можуть скористатися детальним місячним календарем справ на жовтень 2024 року, щоб не проґавити найвдаліші дні другого місяця осені.

погода космос Сонце магнітні бурі головний біль Земля

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