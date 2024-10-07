Магнітні бурі на 7 жовтня — через спалахи на сонці метеозалежним людям може бути зле

Спалах на Сонці. Ілюстративне фото: NASA

В Україні у понеділок, 7 жовтня, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 7 жовтня

Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. За останні 24 години на Сонці сталися сім спалахів класу С та три спалахи класу М, найбільший з яких М2,4.

Такий спалах може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, а також сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде нестабільним до рівня незначного шторму. А сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Магнітні бурі можуть відчути метеозалежні люди та люди похилого віку, тому варто бути обережним.

Сонячна активність на 7 жовтня

Можливість малого геомагнітного шторму — 30%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 39%;

кількість сонячних плям — 82.

Як уникнути негативного вплину на здоров'я

Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Аби послабити вплив цього явища на здоров'я, варто дотримуватися таких порад:

уникати надмірного фізичного та емоційного навантаження;

дати собі час на відпочинок і відновлення;

зменшити вживання кофеїну та алкоголю або краще взагалі відмовитися від них;

влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;

дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.

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