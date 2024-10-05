Прогноз магнітних бур на 5 жовтня

Жінка відчуває головний біль через магнітні бурі. Фото: freepik

У суботу, 5 жовтня, на Землі очікується потужна магнітна буря рівня G3 . Її пік триватиме з 18 до 21 години. Магнітна буря такої сили може вплинути на здоров'я всіх людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 5 жовтня

У групі особливого ризику перебувають літні, метеозалежні та люди із серцево-судинними захворюваннями та порушеннями мозкового кровообігу.

У цей день варто приділити особливу увагу своєму здоров'ю. В першу чергу треба обмежити фізичне навантаження та не порушувати режим сну. Бажано більше перебувати на свіжому повітрі та вживати достатню кількість рідини.

Окрім того, магнітна буря такого рівня може бути причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися сім спалахів класу М, найбільший з яких М6,7.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М6,7 може спровокувати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Передбачається, що в суботу геомагнітне поле буде на рівні від незначного до сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 5 жовтня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 40%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 35%

Кількість сонячних плям — 106

Магнітні бурі здатні негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Нагадаємо, у жовтні прогнозують часті сильні магнітні бурі. Фахівці показали календар, коли чекати на потужні геомагнітні коливання.

Тим часом погода теж буде несприятливою для мешканців кількох регіонів — там буде похолодання та дощі.