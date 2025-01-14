Прогноз магнитных бурь на сегодня 14 января — чего ожидать метеозависимым

На Солнце произошли вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитных бурь во вторник, 14 января, на Земле не ожидается. На Солнце произошли три вспышки класса С, которые практически не оказывают влияния.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 14 января
В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.
Сегодня геомагнитное поле будет тихого или нестабильного уровня. Кроме того, солнечная активность ожидается низкой с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 14 января:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 24
Как уменьшить последствия магнитных бурь:
- отдыхайте больше — обеспечьте себе достаточно сна, чтобы организм мог восстановиться;
- употребляйте больше овощей, фруктов, рыбы и других продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами;
- умеренная физическая активность, как прогулки на свежем воздухе, поможет поддержать энергию;
- пейте больше воды;
- избегайте стресса.
Напомним, швейцарские ученые считают, что длительность суток на Земле меняется, и на этот процесс значительное влияние имеет железное ядро планеты.
Также 3 января над Украиной можно было увидеть Венеру рядом с Луной. Это астрономическое явление — одно из самых красивых.
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