Прогноз магнитных бурь на сегодня 14 января — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь во вторник, 14 января, на Земле не ожидается. На Солнце произошли три вспышки класса С, которые практически не оказывают влияния.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 14 января

В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.

Сегодня геомагнитное поле будет тихого или нестабильного уровня. Кроме того, солнечная активность ожидается низкой с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Солнечная активность на 14 января:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 24

Как уменьшить последствия магнитных бурь:

отдыхайте больше — обеспечьте себе достаточно сна, чтобы организм мог восстановиться;

употребляйте больше овощей, фруктов, рыбы и других продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами;

умеренная физическая активность, как прогулки на свежем воздухе, поможет поддержать энергию;

пейте больше воды;

избегайте стресса.

Напомним, швейцарские ученые считают, что длительность суток на Земле меняется, и на этот процесс значительное влияние имеет железное ядро планеты.

Также 3 января над Украиной можно было увидеть Венеру рядом с Луной. Это астрономическое явление — одно из самых красивых.