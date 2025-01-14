Прогноз магнітних бур на сьогодні 14 січня — чого очікувати метеозалежним

На Сонці сталися спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітних бур у вівторок, 14 січня, на Землі не очікується. На Сонці сталися три спалахи класу С, які практично не мають впливу.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 14 січня
Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Сьогодні геомагнітне поле буде тихого або нестабільного рівня. Крім того, сонячна активність очікується низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 14 січня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 24
Як зменшити наслідки магнітних бур:
- відпочивайте більше — забезпечте собі достатньо сну, щоб організм міг відновитися;
- вживайте більше овочів, фруктів, риби та інших продуктів, багатих на омега-3 жирні кислоти;
- помірна фізична активність, як прогулянки на свіжому повітрі, допоможе підтримати енергію;
- пийте більше води;
- уникайте стресу.
Нагадаємо, швейцарські вчені вважають, що тривалість доби на Землі змінюється, і на цей процес значний вплив має залізне ядро планети.
Також 3 січня над Україною можна було побачити Венеру поряд із Місяцем. Це астрономічне явище — одне з найкрасивіших.
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