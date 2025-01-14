Прогноз магнітних бур на сьогодні 14 січня — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур у вівторок, 14 січня, на Землі не очікується. На Сонці сталися три спалахи класу С, які практично не мають впливу.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Сьогодні геомагнітне поле буде тихого або нестабільного рівня. Крім того, сонячна активність очікується низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність на 14 січня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 24

Як зменшити наслідки магнітних бур:

відпочивайте більше — забезпечте собі достатньо сну, щоб організм міг відновитися;

вживайте більше овочів, фруктів, риби та інших продуктів, багатих на омега-3 жирні кислоти;

помірна фізична активність, як прогулянки на свіжому повітрі, допоможе підтримати енергію;

пийте більше води;

уникайте стресу.

Нагадаємо, швейцарські вчені вважають, що тривалість доби на Землі змінюється, і на цей процес значний вплив має залізне ядро планети.

Також 3 січня над Україною можна було побачити Венеру поряд із Місяцем. Це астрономічне явище — одне з найкрасивіших.