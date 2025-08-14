Магнитные бури 14 августа — к чему готовиться метеозависимым

На Солнце более 60 пятен — прогноз магнитных бурь сегодня
На Земле в четверг, 14 августа, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако на Солнце было несколько вспышек, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 14 августа
Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на умеренном уровне. За это время на Солнце зафиксировано девять вспышек класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет колебаться от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет оставаться умеренной с небольшой вероятностью возникновения вспышки Х-класса.
Солнечная активность на 14 августа
- Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 62.
Как улучшить самочувствие метеозависимым
Даже без сильных бурь, изменения в магнитосфере могут вызвать головную боль, усталость, раздражительность, снижение концентрации. Чтобы облегчить свое самочувствие, врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций.
- пейте больше чистой воды,
- откажитесь от чрезмерного количества кофе и алкоголя,
- избегайте стрессов и перенапряжения,
- уменьшите время перед экранами, особенно во второй половине дня,
- больше времени проводите на свежем воздухе,
- спите не менее 7-8 часов.
