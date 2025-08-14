Видео
Главная Метео На Солнце более 60 пятен — прогноз магнитных бурь сегодня

На Солнце более 60 пятен — прогноз магнитных бурь сегодня

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 12:45
Магнитные бури 14 августа — к чему готовиться метеозависимым
Головная боль у девушки. Иллюстративное фото: freepik

На Земле в четверг, 14 августа, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако на Солнце было несколько вспышек, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 14 августа

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на умеренном уровне. За это время на Солнце зафиксировано девять вспышек класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет колебаться от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет оставаться умеренной с небольшой вероятностью возникновения вспышки Х-класса.

Солнечная активность на 14 августа

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 62.
Магнітні бурі 14 серпня
Как улучшить самочувствие метеозависимым

Даже без сильных бурь, изменения в магнитосфере могут вызвать головную боль, усталость, раздражительность, снижение концентрации. Чтобы облегчить свое самочувствие, врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций.

  • пейте больше чистой воды,
  • откажитесь от чрезмерного количества кофе и алкоголя,
  • избегайте стрессов и перенапряжения,
  • уменьшите время перед экранами, особенно во второй половине дня,
  • больше времени проводите на свежем воздухе,
  • спите не менее 7-8 часов.

космос Солнце самочувствие магнитные бури головная боль
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
