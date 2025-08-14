Магнитные бури 14 августа — к чему готовиться метеозависимым

Головная боль у девушки. Иллюстративное фото: freepik

На Земле в четверг, 14 августа, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако на Солнце было несколько вспышек, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 14 августа

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на умеренном уровне. За это время на Солнце зафиксировано девять вспышек класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет колебаться от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет оставаться умеренной с небольшой вероятностью возникновения вспышки Х-класса.

Солнечная активность на 14 августа

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 62.

Головная боль у девушки. Иллюстративное фото: freepik

Как улучшить самочувствие метеозависимым

Даже без сильных бурь, изменения в магнитосфере могут вызвать головную боль, усталость, раздражительность, снижение концентрации. Чтобы облегчить свое самочувствие, врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций.

пейте больше чистой воды,

откажитесь от чрезмерного количества кофе и алкоголя,

избегайте стрессов и перенапряжения,

уменьшите время перед экранами, особенно во второй половине дня,

больше времени проводите на свежем воздухе,

спите не менее 7-8 часов.

Напомним, ученые нашли на Луне неожиданную находку. Это открытие может скорректировать теории о рождении Луны и повлиять на планы будущего использования ее ресурсов.

Также мы писали, что ученые нашли планету Kepler-725c, где возможна жизнь. Для этого они применили революционный метод наблюдения.