Головна Метео На Сонці понад 60 плям — прогноз магнітних бур сьогодні

На Сонці понад 60 плям — прогноз магнітних бур сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 12:45
Магнітні бурі 14 серпня — до чого готуватися метеозалежним
Головний біль у дівчини. Ілюстративне фото: freepik

На Землі у четвер, 14 серпня, суттєвих магнітних бур не очікується. Однак на Сонці було кілька спалахів, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних.

Про це повідомляє Meteoprog

Читайте також:

Магнітні бурі 14 серпня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на помірному рівні. За цей час на Сонці зафіксовано дев'ять спалахів класу C. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що в четвер геомагнітне поле коливатиметься від тихого до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься помірною з невеликою ймовірністю виникнення спалаху Х-класу.

Сонячна активність на 14 серпня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 62.
Як покращити самопочуття метеозалежним

Навіть без сильних бур зміни в магнітосфері можуть спричинити головний біль, втому, дратівливість, зниження концентрації. Щоб полегшити своє самопочуття, лікарі радять дотримуватися наступних рекомендацій.

  • пийте більше чистої води,
  • відмовтесь від надмірної кількості кави й алкоголю,
  • уникайте стресів та перенапруги,
  • зменште час перед екранами, особливо в другій половині дня,
  • більше часу проводьте на свіжому повітрі,
  • спіть щонайменше 7-8 годин.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі головний біль
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
