Магнітні бурі 14 серпня — до чого готуватися метеозалежним

На Землі у четвер, 14 серпня, суттєвих магнітних бур не очікується. Однак на Сонці було кілька спалахів, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 14 серпня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на помірному рівні. За цей час на Сонці зафіксовано дев'ять спалахів класу C. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що в четвер геомагнітне поле коливатиметься від тихого до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься помірною з невеликою ймовірністю виникнення спалаху Х-класу.

Сонячна активність на 14 серпня

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 62.

Головний біль у дівчини. Ілюстративне фото: freepik

Як покращити самопочуття метеозалежним

Навіть без сильних бур зміни в магнітосфері можуть спричинити головний біль, втому, дратівливість, зниження концентрації. Щоб полегшити своє самопочуття, лікарі радять дотримуватися наступних рекомендацій.

пийте більше чистої води,

відмовтесь від надмірної кількості кави й алкоголю,

уникайте стресів та перенапруги,

зменште час перед екранами, особливо в другій половині дня,

більше часу проводьте на свіжому повітрі,

спіть щонайменше 7-8 годин.

