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Главная Метео На Солнце десятки пятен — прогноз магнитных бурь на сегодня

На Солнце десятки пятен — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 18:32
Магнитные бури 19 июля - прогноз для метеозависимых
Женщина страдает от головной боли. Фото: Pexels

Магнитные бури сегодня, 19 июля, на Земле не ожидаются. Однако есть вероятность вспышек на Солнце.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 19 июля

За прошедшие сутки солнечная активность была на низком уровне. За последние 24 часа на Солнце произошли три вспышки класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Ожидается низкая солнечная активность с вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 19 июля:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса —15%
  • Количество солнечных пятен — 68
Магнітні бурі
Плохое самочувствие у женщины. Фото: Pexels

Как могут ощущаться влияния солнечной активности на здоровье

Даже при отсутствии мощных геомагнитных бурь отдельные люди могут чувствовать изменения в самочувствии из-за повышенной солнечной активности.

Среди типичных признаков:

  • головная боль или головокружение;
  • раздражительность, снижение настроения;
  • усталость, слабость, сонливость или, наоборот, нарушение сна;
  • снижение концентрации внимания;
  • обострение сердечно-сосудистых проблем, в частности перепады давления;
  • повышенная тревожность или беспокойство.

Метеочувствительным людям врачи советуют больше отдыхать, пить достаточно воды, избегать переутомления и контролировать артериальное давление в периоды повышенной солнечной активности.

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космос Солнце магнитные бури головная боль плохое самочувствие Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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