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Головна Метео На Сонці десятки плям — прогноз магнітних бур на сьогодні

На Сонці десятки плям — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 18:32
Магнітні бурі 19 липня — прогноз для метеозалежних
Жінка страждає від головного болю. Фото: Pexels

Магнітні бурі сьогодні, 19 липня, на Землі не очікуються. Проте є ймовірність спалахів на Сонці.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 19 липня

Минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. За останні 24 години на Сонці відбулися три спалахи класу C. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Очікується низька сонячна активність з ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 19 липня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу —15%
  • Кількість сонячних плям — 68
Магнітні бурі
Погане самопочуття у жінки. Фото: Pexels

Як можуть відчуватися впливи сонячної активності на здоров’я

Навіть за відсутності потужних геомагнітних бур окремі люди можуть відчувати зміни у самопочутті через підвищену сонячну активність.

Серед типових ознак:

  • головний біль або запаморочення;
  • дратівливість, зниження настрою;
  • втома, слабкість, сонливість або, навпаки, порушення сну;
  • зниження концентрації уваги;
  • загострення серцево-судинних проблем, зокрема перепади тиску;
  • підвищена тривожність або неспокій.

Метеочутливим людям лікарі радять більше відпочивати, пити достатньо води, уникати перевтоми й контролювати артеріальний тиск у періоди підвищеної сонячної активності.

Раніше ми писали, що у спеку людям, які мають хронічні захворювання або важко переносять високі температури повітря варто дотримуватися низки порад.

Також ми розповідали, що як зменшити нагрівання авто на сонці.

космос Сонце магнітні бурі головний біль погане самопочуття Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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