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На Солнце было много вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

8 ноября 2024 11:20
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 8 ноября — прогноз для метеозависимых
Головная боль у женщины. Фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Земле в пятницу, 8 ноября, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С, десять вспышек класса М и одна вспышка класса Х2,3.

Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса. Такие сильные вспышки случаются не часто. В случае, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.

Вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают хорошее полярное сияние.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня.

магнитные бури 8 ноября
Головные боли у женщины.

Солнечная активность на 8 ноября

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 85%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 35%
  • Количество солнечных пятен — 81.

Как облегчить влияние магнитных бурь

Синоптики сообщают, что магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы облегчить влияние магнитных бурь, можно придерживаться нескольких простых рекомендаций, которые помогут снизить неприятные симптомы:

  • соблюдение режима сна и отдыха,
  • здоровое питание,
  • умеренные физические нагрузки,
  • практики релаксации,
  • избегание стресса,
  • позитивное настроение,
  • отказ от алкоголя и курения.

Напомним, недавно в космос запустили первый в мире деревянный спутник. Запуск состоялся в рамках экспериментального использования древесины в исследовании Луны и Марса.

А раньше ученые открыли растение, способное жить на Марсе. Оно выдерживает засуху, холод и радиацию.

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