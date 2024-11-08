Магнитные бури 8 ноября — прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Фото: Freepik

На Земле в пятницу, 8 ноября, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 8 ноября

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С, десять вспышек класса М и одна вспышка класса Х2,3.

Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса. Такие сильные вспышки случаются не часто. В случае, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.

Вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают хорошее полярное сияние.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня.

Головные боли у женщины.

Солнечная активность на 8 ноября

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 85%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 35%

Количество солнечных пятен — 81.

Как облегчить влияние магнитных бурь

Синоптики сообщают, что магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы облегчить влияние магнитных бурь, можно придерживаться нескольких простых рекомендаций, которые помогут снизить неприятные симптомы:

соблюдение режима сна и отдыха,

здоровое питание,

умеренные физические нагрузки,

практики релаксации,

избегание стресса,

позитивное настроение,

отказ от алкоголя и курения.

Напомним, недавно в космос запустили первый в мире деревянный спутник. Запуск состоялся в рамках экспериментального использования древесины в исследовании Луны и Марса.

А раньше ученые открыли растение, способное жить на Марсе. Оно выдерживает засуху, холод и радиацию.