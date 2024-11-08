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На Сонці було багато спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

8 листопада 2024 11:20
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 8 листопада — прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Землі у п'ятницю, 8 листопада, суттєвих магнітних бур не очікується. Однак магнітосфера Землі буде у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog

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Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С, десять спалахів класу М та один спалах класу Х2,3.

Найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу. Такі сильні спалахи трапляються не часто. У разі, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними КВМ можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми.

Спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу Х.

магнітні бурі 8 листопада
Головний біль у жінки. Фото: freepik

Сонячна активність на 8 листопада

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 85%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 35%
  • Кількість сонячних плям — 81. 

Як полегшити вплив магнітних бур

Синоптики повідомляють, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Щоб полегшити вплив магнітних бур, можна дотримуватися кількох простих рекомендацій, які допоможуть зменшити неприємні симптоми:

  • дотримання режиму сну та відпочинку,
  • здорове харчування,
  • помірні фізичні навантаження,
  • практики релаксації,
  • уникнення стресу,
  • позитивний настрій,
  • відмова від алкоголю та паління.

Нагадаємо, нещодавно у космос запустили перший у світі дерев'яний супутник. Запуск відбувся у рамках експериментального використання деревини в дослідженні Місяця та Марса.

А раніше вчені відкрили рослину, здатну жити на Марсі. Вона витримує посуху, холод та радіацію. 

космос Сонце магнітні бурі самопочуття головний біль

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