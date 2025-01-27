Магнитные бури 27 января — прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

На Земле в понедельник, 27 января, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако за последние сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 27 января

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 27 января

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 52.

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей из-за изменений в магнитном поле Земли, которые способны вызвать определенный физиологический и психологический дискомфорт у чувствительных лиц. Хоть, магнитные бури по-разному отражаются на самочувствии людей, но вот основные симптомы

головные боли;

повышенная усталость;

перепады артериального давления;

ухудшение настроения и тревожность;

нарушение сна;

боль в суставах и мышцах;

боль в суставах и мышцах.

Напомним, в марте украинцы увидят солнечное затмение. Однако тем, кто хочет увидеть астрономическое явление, нужно пользоваться очками.

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