Магнитные бури 27 января — прогноз для метеозависимых

На Солнце были вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня
На Земле в понедельник, 27 января, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако за последние сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 27 января
Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.
Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 27 января
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 52.
Влияние магнитных бурь на самочувствие
Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей из-за изменений в магнитном поле Земли, которые способны вызвать определенный физиологический и психологический дискомфорт у чувствительных лиц. Хоть, магнитные бури по-разному отражаются на самочувствии людей, но вот основные симптомы
- головные боли;
- повышенная усталость;
- перепады артериального давления;
- ухудшение настроения и тревожность;
- нарушение сна;
- боль в суставах и мышцах;
- боль в суставах и мышцах.
Напомним, в марте украинцы увидят солнечное затмение. Однако тем, кто хочет увидеть астрономическое явление, нужно пользоваться очками.
Также мы писали, что специалисты впервые зафиксировали звук падения метеорита. Это случилось в Канаде.
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