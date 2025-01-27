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На Солнце были вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня

27 января 2025 13:18
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 27 января — прогноз для метеозависимых
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Земле в понедельник, 27 января, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако за последние сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 27 января

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 27 января

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 52.
магнитные бури 27 января
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей из-за изменений в магнитном поле Земли, которые способны вызвать определенный физиологический и психологический дискомфорт у чувствительных лиц. Хоть, магнитные бури по-разному отражаются на самочувствии людей, но вот основные симптомы

  • головные боли;
  • повышенная усталость;
  • перепады артериального давления;
  • ухудшение настроения и тревожность;
  • нарушение сна;
  • боль в суставах и мышцах;
  • боль в суставах и мышцах.

Напомним, в марте украинцы увидят солнечное затмение. Однако тем, кто хочет увидеть астрономическое явление, нужно пользоваться очками. 

Также мы писали, что специалисты впервые зафиксировали звук падения метеорита. Это случилось в Канаде.

космос Солнце магнитные бури головная боль плохое самочувствие

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