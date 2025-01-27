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На Сонці були спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

27 січня 2025 13:18
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 27 січня — прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Землі у понеділок, 27 січня, суттєвих магнітних бур не очікується. Проте за останню добу на Сонці сталися сім спалахів класу С.

Про це повідомляє Meteoprog

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Магнітні бурі 27 січня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися сім спалахів класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 27 січня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 52.
магнітні бурі 27 січня
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Вплив магнітних бур на самопочуття

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей через зміни в магнітному полі Землі, які здатні викликати певний фізіологічний і психологічний дискомфорт у чутливих осіб. Хоч, магнітні бурі по-різному відбиваються на самопочутті людей, але ось основні симптоми:

  • головні болі;
  • підвищена втома;
  • перепади артеріального тиску;
  • погіршення настрою та тривожність;
  • порушення сну;
  • біль у суглобах та м'язах. 

Нагадаємо, у березні українці побачать сонячне затемнення. Однак тим, хто хоче побачити астрономічне явище, потрібно користуватися окулярами. 

Також ми писали, що фахівці перше зафіксували звук падіння метеорита. Це трапилося у Канаді. 

космос Сонце магнітні бурі головний біль погане самопочуття

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